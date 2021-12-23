Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz 65 yaşında hayatını kaybetti. Tınaz, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden 65 yaşındaki sanatçı Faruk Tınaz, bugün İstanbul'da hayatını kaybetti.

Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Sanatçı, 2005'te Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçilerek, çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında görev aldı.

“DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ”

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.” denildi.

FARUK TINAZ KİMDİR?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi.

Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan sanatçı, 1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konser veren Tınaz, Türkiye'de 3 kez "Yılın Sanatçısı" seçildi.

Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam eden sanatçı, yıllar içinde "Göz Göze", "Şansım Açıldı", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Kal Benimle", "Kalbimin Kadını", "Dinlenesi Şarkılar" ve "Yunus Gibi" albümlerine imza attı.