Fatih Kısaparmak, katıldığı programda oğlu Kaan Kısaparmak'la düet yaptı.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunduğu ‘Şarkılar Seni Söyler’ programının önceki akşam konuğu Fatih Kısaparmak oldu.

10 yıl aradan sonra ilk kez yeni albüm çıkaran şarkıcı, unutulmaz parçalarını söyledi.

Kısaparmak'a sürpriz yaptılar

Gecenin ilk sürprizi, ‘Mor Salkımlı Sokak’ şarkısını seslendirdiği sırada eşi Şebnem Kısaparmak’ın stüdyoya girmesi oldu.

‘Bu Adam Benim Babam’ şarkısını okurken de oğlu Kaan Kısaparmak, sürpriz yapıp programa katıldı.

Fatih Kısaparmak, oğluyla şarkı söyledi ViDEO