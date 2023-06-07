Fatih Terim, Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf paylaştı
ensonhaber.com

Şu sıralar Aile dizisindeki performansıyla çok konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile Paris’te nikah masasına oturmuştu.

Dizinin sezon finaliyle birlikte ailesiyle tatile çıkan Tatlıtuğ, döner dönmez A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın efsanesi ile buluştu.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbiyi tribünden izleyen Terim'in Tatlıtuğ ile yaptığı paylaşım magazin gündemine oturdu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf paylaştı

Terim, hemşehrisi ile bir araya geldi.

Buluşmadan bir kare paylaşan Terim'e yorum yağdı. Paylaşımın altı "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;