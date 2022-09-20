Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den duygusal paylaşım

Teknik Direktör Fatih Terim ve Fulya Terim'in 38 yaşındaki büyük kızları Merve Terim, hamileyken kaybettiği bebeğiyle ilgili bir yazı paylaştı.

İmparator Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim, geçen yıl ikinci kez hamile olduğunu duyurmuş ve birkaç ay sonra da bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Bir yıl önce cinsiyetini öğrendiği bebeğini kaybeden ve büyük bir acı yaşayan Merve Terim, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Geçen yıl hastaneye kaldırılırken ve ağlarken çekilen karelerini yayınlayan Terim, paylaşımının altına düştüğü notla herkesi duygulandırdı.

İşte Merve Terim'in duygu dolu o paylaşımı...

"Kapanmayacak bir yara açıldı"

''Geçen sene bugün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, yaşadığım fiziksel acının yanında kalbimde belki de hiç kapanmayacak bir yara açıldı o akşam. Hala tam atlabilmiş değilim yaşadığım kayıbı, bazen hamile birini gördüğümde, bazen birbirlerine sıkıca sarılan abi-kardeş gördüğümde, bazen hastanede yeni anne olmuş birine rastladığımda içim hala çok acıyor... Ama eskisi gibi de hayatı ciddiye almıyorum artık, hayat kıymetini fark bile etmediğimiz her nefes aslında..

"Yazmak iyi geliyor"

Yaşın değil, yaşadıkların öğretiyor sana bu hayatı, yorula yorula yürüyüp, kırıla kırıla büyüyoruz hepimiz... Yazmak da iyi geliyor insana, haline şükretmek, elindekinin kıymetini bilmek, senden daha da zor hikayeleri olanlara empati yapabilmek, satırlar ilaç gibi hep... Biraz vicdan, biraz bahar, biraz yağmur,biraz hayal, birkaç kitap, çokça umut hepimize iyi gelir. Seni hiç göremesem de, sana hiç kavuşamasam da, hayalin hep gözümün önünde benim melek oğlum, yukarlarda bir yerlerde bir gün buluşmak üzere.''