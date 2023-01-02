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    Fatih Ürek: Beni de çok ellediler

    Fatih Ürek, Almanya konserinde sahneden inerken bir kadın tarafından kalçası ellenen Sefo hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 10:39
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:46
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    Fatih Ürek: Beni de çok ellediler

    Fatih Ürek, yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Ünlü sanatçı, sahneye gitmeden önce yine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    "Alışır artık"

    Ürek, son konserinde verdiği röportajda, Sefo'nun bir kadın hayranı tarafından ellenmesi sorulunca "Ben verdiğim konserlerde kadınlar matinalarında neler gördüm, yaşadım. Beni de çok ellediler. Alışır artık o da." diye konuştu.

    Fatih Ürek: Beni de çok ellediler #1

    Sahnede sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Ürek, geri sayımından hemen sonra sahnede nar kırdı.

    Fatih Ürek: Beni de çok ellediler #2

    "Hakkımı helal etmiyorum"

    Kadın bir hayranının kalçasını ellediğini belirten Sefo, sosyal medya hesbaından şu açıklamayı yapmıştı:

    "Gerçekten harika bir konserdi. Fakat şöyle bi sıkıntı var, sahneden inerken ben insanların arasından geçiyordum ve bir kadın arkadaşımız benim g*tümü avuçlamak suretiyle beni bir elledi. Ben hakkımı helal etmiyorum. G*tüm hiç böyle ellenmemişti, haram olsun ya."

    Almanya konserinde tacize uğrayan Sefo o anları paylaştı VİDEO



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