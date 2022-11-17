Bir davete konuk olan Fatih Ürek, kendisini tanımayan görevliye adını söylemedi.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, önceki gün bir düğüne katıldı.

Mekana giriş yaparken davetli listesini kontrol eden çalışan, Fatih Ürek'e ismini sordu. Neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcının bir anda yüzü düştü.

"Ben Saliha Korkmaz"

Görevlinin davetli listesine bakarak "İsminiz nedir?" diye sorunca; kendisini tanımayan görevliye sinirlenen Ürek, "Saliha Korkmaz ismim. Demek beni tanımıyorsunuz aşk olsun." diye sitem etti.

Fatih Ürek'in sosyal medyaya düşen o anları herkesi güldürdü.

Fatih Ürek, Saliha Korkmaz oldu ViDEO