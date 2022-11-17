Petrol
92.75
-0.12%
Euro
19.3521
0.10%
Dolar
18.6198
0.16%
Altın
1.058
-0.16%
Borsa
4583
-1.83%
Bitcoin
315.514
-1.24%
BTXN Coin
6.46
-10.52%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Fatih Ürek, Saliha Korkmaz oldu

    Bir davete konuk olan Fatih Ürek, kendisini tanımayan görevliye adını söylemedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Ürek, Saliha Korkmaz oldu

    Uzun zamandır ekranlarda olmayan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, önceki gün bir düğüne katıldı.

    Mekana giriş yaparken davetli listesini kontrol eden çalışan, Fatih Ürek'e ismini sordu. Neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcının bir anda yüzü düştü.

    "Ben Saliha Korkmaz"

    Görevlinin davetli listesine bakarak "İsminiz nedir?" diye sorunca; kendisini tanımayan görevliye sinirlenen Ürek, "Saliha Korkmaz ismim. Demek beni tanımıyorsunuz aşk olsun." diye sitem etti.

    Fatih Ürek'in sosyal medyaya düşen o anları herkesi güldürdü.

    Fatih Ürek, Saliha Korkmaz oldu ViDEO

    Fatih Ürek, Saliha Korkmaz oldu #1

    Fatih Ürek, Saliha Korkmaz oldu #2


    Terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor
    Gündem

    Terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor

    Edirne’de, minibüs ile kamyonet çarpıştı
    3. Sayfa

    Edirne’de, minibüs ile kamyonet çarpıştı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir