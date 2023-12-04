Fatih Ürek'in tarzı sosyal medyayı salladı: Topuklu bot giydi Yaptırdığı estetik operasyonlarla günden olan Fatih Ürek, tarzıyla sosyal medyayı salladı. Topuklu bot giyinen Ürek'i takipçileri eleştirdi.

ensonhaber.com

Sahne tarzı, şarkıları ve geçirdiği estetik operasyonlarla zaman zaman gündem olan Fatih Ürek, sosyal medyada aktif olan ünlülerden.

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Ürek, son paylaşımıyla olay oldu.

“Güzel mutlu günlere” notuyla bir fotoğraf yayınlayan Fatih Ürek’in tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Topuklu bot giydi

Ürek’in ayağındaki yüksek topuklu botları görenler, gözlerine inanamadı. Ürek’in paylaşımına yorum yağdı.

“İyice şaşırdınız"

Ürek’in kıyafetlerini beğenen takipçileri giydiği topuklu botu eleştirdi. Ünlü şarkıcıya, “İyice şaşırdınız’, ‘İvana Sert’in kısa saçlısı’ gibi yorumlar geldi.

Tarzıyla eleştirilen Ürek, gelen eleştirileri umursamadı.