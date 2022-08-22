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    Fatih Yasin, boşandı

    Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin, eşi Sena Güzeldağ ile evliliğini tek celsede bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 09:20
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    Fatih Yasin, boşandı

    YouTube'da 7,5 milyon takipçisi bulunan Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin, geçtiğimiz sene haziran ayında Sena Güzaldağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi.

    Sena Güzaldağ, Instagram hesabından boşandıklarını duyurdu.

    "Harika insanlar biriktirdim"

    güzeldağ, "Yazması kolay gibi gelse de Fatih ile olan evlilik birliğimizi 17 Ağustos günü kanunen sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz. Ben bu yolda çok güzel insanlarla tanıştım, harika insanlar biriktirdim. Dilerim ki herkesi yolu açık olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. Bir süre paylaşım yapamayacağım. Merak etmeyin Sadece her zaman her şeyin hayırlısını dileyin" dedi.

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