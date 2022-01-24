Fatma Girik cenaze töreni nerede, ne zaman? Vasiyet etmişti...

Fatma Girik cenaze töreni nerede, ne zaman? Vasiyet etmişti...

Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun cenaze detayları da netleşti. Peki Fatma Girik ne zaman ve nereye gömülecek? İşte cenaze programı...

Yeşilçam'ın usta isimleri bir bir hayata veda ediyor...

79 yaşındaki Fatma Girik tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler akıllara geldi.

Girik, "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.

Oyuncunun sevenleri cenaze programına dair detayları araştırmaya başladı. Fatma Girik ne zaman ve nereye gömülecek merak edilirken, detaylar açıklandı.

Pkei Fatma Girik cenaze töreni ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

FATMA GİRİK CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Uzun zaman önce Muğla'ya taşınan Fatma Girik'in Bodrum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Sanatçı için yarın 10.00'da Şişli Belediyesinde, 11.00'de ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek iki törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Fatma Girik'in cenazesi daha sonra Bodrum'a götürülerek, Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

CENAZE TÖRENİ VASİYETİ

Fatma Girik ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik açıklamasında “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” ifadesini kullanmıştı.