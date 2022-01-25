Euro
15.2433
-0.38%
Dolar
13.4745
-0.24%
Altın
798.0490
-0.30%
Borsa
1910
0.00%
Bitcoin
492.120
0.80%
BTXN Coin
31.13
-2.01%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Fatma Girik mirasını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

    Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 09:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatma Girik mirasını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

    Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Hastaneden yapılan ilk açıklamada; 79 yaşındaki Fatma Girik'in Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

    MAL VARLIĞININ BÜYÜK KISMI YEĞENİNİN

    Hürriyet'in haberine göre; Girik'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, usta oyuncunun vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı ortaya çıktı. Ablası Müesser Turanlı’nın kızı olan Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışıyor.

    MANEVİ KIZINI UNUTMADI

    Fatma Girik, malvarlığının bir kısmını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar’a bıraktı.

    Fatma Girik mirasını yeğeni ve manevi kızına bıraktı #1

    Fatma Girik mirasını yeğeni ve manevi kızına bıraktı #2


    Görüş Bildir