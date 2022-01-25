Fatma Girik mirasını yeğeni ve manevi kızına bıraktı

Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ortaya çıktı.

Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan ilk açıklamada; 79 yaşındaki Fatma Girik'in Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

MAL VARLIĞININ BÜYÜK KISMI YEĞENİNİN

Hürriyet'in haberine göre; Girik'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, usta oyuncunun vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı ortaya çıktı. Ablası Müesser Turanlı’nın kızı olan Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışıyor.

MANEVİ KIZINI UNUTMADI

Fatma Girik, malvarlığının bir kısmını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar’a bıraktı.