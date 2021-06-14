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Fatma Girik: Rüyalarımda koşuyorum

Fatma Girik: Rüyalarımda koşuyorum

Geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çeken Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik, en büyük hayalinin koşmak olduğunu söyledi.