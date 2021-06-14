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- Fatma Girik: Rüyalarımda koşuyorum
Fatma Girik: Rüyalarımda koşuyorum
Geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çeken Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik, en büyük hayalinin koşmak olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 09:19
- Güncelleme : 14.06.2021 - 09:30
Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı.
"TEDAVİ İÇİN DÖNECEĞİM"
Uzun süredir Bodrum-Torba’da yaşayan Girik, evinden çıkmakta zorlanıyor. Geçirdiği kalça ameliyatının ardından fizik tedavi gören 78 yaşındaki usta oyuncu, “Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim. Tedavim için İstanbul’a dönüş süremi hızlandıracağım.” dedi.
Fatma Girik, 20 yıldır yaşadığı Bodrum’daki evinin satışını beklemeden İstanbul’a taşınacak ve tedavisine başlayacak. Ayrıca sanatçının, ablasıyla Gayrettepe’deki evine yerleşeceği öğrenildi.