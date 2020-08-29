Sosyal medyada yayılan 'öldü' iddialarını yalanlayan usta oyuncu, sağlıklı ve iyi olduğunu söyledi.

77 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik hakkında sosyal medyada paylaşılan 'öldü' iddiaları, sevenlerini korkuttu.

Yayılan haberlerin ardından açıklamada bulunan Girik ise iddialara tepki gösterdi.

"GAYET İYİYİM"

Okudukları karşısında üzüldüğünü belirten Girik hayranlarına, "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.

Fatma Girik'ten 'öldü' iddialarına yanıt

"BÖYLE HABERLERİ NASIL YAPIYORLAR"

Bodrum'daki deniz manzaralı evinde istirahat eden Girik, "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum" diye konuştu.