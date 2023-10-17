Fatma Toptaş ile Şef Gürkan Topçu ayrıldı Üç yıl önce nişanlanan ünlü çift Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu'nun altı yıllık ilişkisi sessiz sedasız sona erdi.

ensonhaber.com Recep İvedik filmiyle hafızalara kazınan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Fatma Toptaş, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Şef Gürkan Topçu’dan ayrıldı. Üç yıl önce nişanlanan ünlü çiftin evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi. Sosyal medyada sık sık mutluluk pozları veren çiftin ayrılık nedeninin ise ayrılık kararı olduğu öğrenildi. Takipten çıktılar Gürkan Topçu ile Fatma Toptaş birbirlerini takipten de çıktı. "Aşk" Gürkan Şef, Urla’da tatildeyken sevgilisine sürpriz yapmış ve mumlarla süslenmiş bir masada canlı keman performansı eşliğinde evlilik teklifi etmişti. Oyuncu sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Topçu, birlikte yer aldıkları kareyi "Aşk" notu ve yüzük emojisi ile paylaşmıştı. Üç yıldır nişanlı olan çiften nikah tarihi bekleniyor.