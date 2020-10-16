Fatoş Kabasakal: Bugün yarın doğurabilirim

Bez Bebek dizisindeki Simge rolüyle hafızalara kazınan Fatoş Kabasakal 20 kilo aldığını söyleyerek "Bugün yarın doğurabilirim" dedi.

2018 yılında iş insanı Erkan Kayhan ile evlenen ve ikinci kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu ve sunucu Fatoş Kabasakal, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu, "Kızım Mila'ya hamile kaldığım dönem 18 kilo almıştım. İkinci hamileliğimde erkek çocuğum olacak ve 20 kilo aldım." dedi.

İlk hamileliğimde karnının bu kadar büyümediğini belirten Kabasakal, "Erkek çocuklarda annelerin karnı daha çok büyüyor ve daha sivri oluyor. Benim kilo almam beni rahatsız etmiyor, aldığım gibi doğum sonrası verebiliyorum. Çocuğum, sağlıklı doğsun, kilo almamda sıkıntı yok. Şu an dokuz aylık hamileyim yarın birgün doğurabilirim." şeklinde konuştu.