Fatoş Kabasakal, üç yıl sonra gelin oldu

3 yıl önce Erkan Kayhan'la evlenen oyuncu ve sunucu Fatoş Kabasakal, muradına erdi.

Fatoş Kabasakal, 2018'de iş insanı Erkan Kayhan ile nikah masasına oturmuş ve sade bir törenle dünyaevine girmişti.

2 ÇOCUĞU VAR

Şimdilerde iki çocukları olan Kayhan çifti, ardından düğün yapmak istemiş ancak araya hamilelik ve koronavirüs salgını girmişti.

Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından Fatoş Kabasakal ve Erkan Kayhan'ın geçtiğimiz ay düğün yaptığı ortaya çıktı.

39 yaşındaki ünlü oyuncu, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. Düğün fotoğraflarını paylaşan sunucu, duygularını dile getirdi.

"HAMİLELİK VE PANDEMİ ARAYA GİRDİ"

Kabasakal, paylaşımında; "Hamilelik ve pandemi süreci araya girince ertelemek zorunda kaldığımız düğün seremonimizi nihayet gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay tamda bu gün: 12.08.2021. Ailemiz ve yakın arkadaş çevremizin katıldığı çok eğlenceli bir düğün oldu.

Ben mutlu olayım diye hayallerimdekinden bile daha güzel bir düğün seremonisi organize eden eşime, yol arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum. Seni seviyorum aşkım. Ve bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayıp gelen herkese de ayrıca teşekkürler. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.