Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı

Ünlü piyanist Fazıl Say, 3 yıl önce evlendiği Ece Dağıstan ile boşandı. İki isim adliye binasından el ele çıktı.

Ünlü piyanist Fazıl Say, 3 yıl önce İtalya'nın Milano şehrinde Ece Dağıstan ile nikah masasına oturmuştu.

Fazıl Say ile Ece Dağıstan, 3 yıllık evliliklerini bugün resmi olarak sonlandırdı.

Beykoz Adliyesi'nde görülen dava tek celsede bitti.

Adliyeye el ele girip aynı şekilde çıktılar

Say, boşanma haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Adliya binasından Ece Dağıstan ile el ele çıktığı bir karesini yayınlayan Say, "Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki." ifadelerini kullandı.

"Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık"

Fazıl Say paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şevkat dolu 7 yıllık bir sevgililik.





"Bazen dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa ömürlerimizde..."

Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, 'bir ve iki birey arasında' bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem 'her şeye' hem de 'hiçbir şeye' yol alan ömürlerimizde. İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun.

"Kendi yaşamıma sahip çıkacağım"

Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir 'büyük' sayfa açılıyor 'büyük dönem' başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla. İçtenlikle."