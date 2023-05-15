Fazıl Say, isyan bayrağını çekti Cumhur İttifakı’nın resmi olmayan sonuçlara göre çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan seçimlerin etkilediği ünlü piyanist Fazıl Say, “Kafamda pek çok soru var, hiçbirine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok” dedi.

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Türkiye kararını verdi, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,34 ile önde olması, muhalifliği ile tanınan piyanist Fazıl Say’ı kızdırdı.

Say, sosyal medya hesabından isyan bayrağını çekti, “Artık susuyorum” dedi.

"Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu?"

Ünlü piyanist, “Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiçbirine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiçbirine yok. Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah…” ifadelerini kullandı.

"Kazanacağız" demişti

Seçimden 1 gün önce Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı yapan Say, "Dostlar, gençler, oy kullanalım; oylar Kemal Kılıçdaroğlu’na…" diye yazmıştı.

Say'dan oyunu kullandıktan sonra da bir paylaşım gelmişti.

Bir hayli mutlu olduğu gözlenen Fazıl Say, “Yurttaşlık görevimizi yaptık. Uzun bir kuyruk, hıncahınç dolu okul, katılım görülmemiş derecede büyük. Annelerimize hediyemiz olsun bu bahar. Kazanacağız. Aydınlık bir geleceğe, demokrasiye ve dostluğa döneceğiz. Kendi sandığım; Beşiktaş 1255 heyecanla bekliyorum.” demişti.