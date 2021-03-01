Fenerbahçe taraftarı olan piyanist Fazıl Say'ın maç sırasında kendinden geçtiği anlar şaşırttı.

Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'u deplasmanda Pelkas'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve zirve yarışına yeniden ortak oldu.

YERİNDE DURAMADI

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, evinde dün akşamki maçı izlerken kendinden geçti.

Maçı izlediği ekrana doğru bağıran eline bir yastık alıp koltuğa vuran Fazıl Say'ın o anlarını Ece Dağıstan sosyal medya hesabından paylaştıı.

Fazıl Say'ın Fenerbahçe fanatikliği VİDEO