Fedon: Kadınlar bana tecavüz etti Taverna müziğinin tanınan ismi Fedon, katıldığı programda hayatııyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Hayatının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren 81 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon, her yıl olduğu gibi bu yıl da denizle buluşmasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Denize atladığı anları takipçileriyle paylaşan Fedon, "Ve Fedon denize düştü" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Fedon, gazeteci Sibel Arna’nın “Ne olursan ol rahat ol adlı youtube programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, hayata bakış açısını ve rahatlık sırlarını bakın nasıl anlattı:

İşte Fedon'un açıklamalarından satır başları:

“Ben ada çocuğuyum, mevsim ayırmam kendimi bildim bileli canım ne zaman isterse denize girerim. Ailemden böyle gördüm. Yeşilçam’ın efsane karakter oyuncusu Nubar Terziyan dayım olur. Özellikle o dört mevsim sudaydı. Yaz kış denize girerdi ama hava olsun değil.

"Hava olsun diye denize atlıyorum"

İtiraf edeyim ben bazen hava olsun diye denize atlıyorum. Oğlum Teo’ya çek diyorum. Açıyorum kollarımı denize atlıyorum. Dayım öyle değildi.

"Para harcamak istiyorlar"

Bodrum bugün sadece laylaylom beldesi değil. Dünya Bodrum’u biliyor. O zaman Bodrum’da pahalı yer olacak. Olmaz ise pahalı turist gelmez. Ben 500 liralık lahmacun olması taraftarıyım. Aşağıdaki 20 liralıkta dursun. Süt banyosu yapan Ruslar var, yapsın. Milyon dolarlık yat sahipleri para harcamak istiyor, harcasın.

Yoksa ben fasulyenin kilosunu 50 liraya alıyorum hanım söyledi İstanbul’da 80 liraymış.

"55 yıllık evliyim"

Ben 55 yıllık evliyim ama evlilik doğaya aykırıdır. Ben insan isem imzaya gerek yok. Evlilik yok olacak. Dediklerimi 20 yıl sonra anlayacaksınız. Bir gün Ortaköy’de Sadıkoğlu yalısına bir işe gitmiştik. Kapının girişinde şöyle yazıyordu: “Evlilik daireleri resmî kerhanelerdir” Bir belediye memurunun imzası olmadan evlenememek ne demek?

"Ben bir kadında 3G ye bakarım"

Aşk acıdır. İnsan bünyesi için de hiç faydalı değildir. İlk görüşte aşk diye bir şey olmaz. O beğenidir. Mesela ben bir kadında 3G ye bakarım: Göz, göğüs, g*t!

"Kadınlar bana tecavüz etti"

Neden erkekler kadını ailelerinden istiyor bilmiyorum bence kadınlar gelsin istesin. Çünkü bugüne kadar hep kadınlar beni ayarladı. 'Hadi Fedon gel sana bir kahve yapayım' diyenlerin hepsi bana tecavüz etti.

"81 yaşındayım daha ilaçlık değilim"

Beraber olacağım insanın yaşına bakmam. Bakın Robert de Niro geçen baba oldu. Ben de 81 yaşındayım ama bu yaştan sonra çocuk yapacağımı sanmam. Bayatlamış meniyle ne kadar çocuk olur. İlaç psikolojik, sen bana aspirin ver canavar kesilirim. Ama ne var değişik mekan olduğu gibi değişik hatunda da keramet var. Ben 81 yaşındayım daha ilaçlık değilim.

Yüzmek için giyilen şey slip mayodur. Siz bir yüzücünün üzerinde şort göremezsiniz. Avrupa’da X bir otelin havuzuna da şortla değil slip mayo ile girebilirsiniz. Bana teşhirci diyorlar alakası yok, ne varda ne teşhir edeyim.