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- Fedon Kalyoncu, oğlu Theo Kalyoncu ile fotoğraf paylaştı
Fedon Kalyoncu, oğlu Theo Kalyoncu ile fotoğraf paylaştı
Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un oğlu Theo ile verdiği poz sosyal medyada çok konuşuldu.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 06:55
- Güncelleme : 31.08.2021 - 07:08
Ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu'nun oğlu Theo Kalyoncu'yu görenler şaşkına uğradı.
75 yaşındaki şarkıcı Fedon sosyal medya hesabından oğlu ile çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler gözlerine inanamadı.
İKİZİ GİBİ
Siyah gömlek giyip gözlük takan ikili imajlarıyla da dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'Abi-kardeş gibiler', 'Fedon Bey yanınızdaki ikiziniz mi' , 'hangisi Fedon' şeklinde yorumlar yapıldı.