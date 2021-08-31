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    Fedon Kalyoncu, oğlu Theo Kalyoncu ile fotoğraf paylaştı

    Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un oğlu Theo ile verdiği poz sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 06:55
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 07:08
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    Fedon Kalyoncu, oğlu Theo Kalyoncu ile fotoğraf paylaştı

    Ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu'nun oğlu Theo Kalyoncu'yu görenler şaşkına uğradı.

    75 yaşındaki şarkıcı Fedon sosyal medya hesabından oğlu ile çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler gözlerine inanamadı.

    İKİZİ GİBİ

    Siyah gömlek giyip gözlük takan ikili imajlarıyla da dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'Abi-kardeş gibiler', 'Fedon Bey yanınızdaki ikiziniz mi' , 'hangisi Fedon' şeklinde yorumlar yapıldı.

    Fedon Kalyoncu, oğlu Theo Kalyoncu ile fotoğraf paylaştı #1Fedon Kalyoncu, oğlu Theo Kalyoncu ile fotoğraf paylaştı #2

    Fedon Kalyoncu, oğlu Theo Kalyoncu ile fotoğraf paylaştı #4

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