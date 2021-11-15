Fedon, kanser oldu

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Fedon, son 2 yılını kanser ile mücadele ile geçirdiğini açıkladı.

Taverna müziğinin efsane ismi Fedon, yıllardır sahnelerden uzak kalmıştı. Ünlü şarkıcı, kansere yakalandığını açıkladı. Bir magazin programına konuk olan 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı...

"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"

Son 2 yılını kanser ile mücadele ile geçirdiğini belirten Fedon, "Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır...Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar... Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti... Ama ölümden korkmuyorum...

"ÖLÜM ALLAH'IN EMRİ"

Zeki Müren'in çok güzel derdi 'Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok' Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum...Ölüm Allah'ın emri...Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al...' İnsan et ağırdır, çok zor bir şey." dedi.