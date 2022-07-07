Fedon, oğlu Theo ile poz verdi

Fedon, oğlu Theo ile poz verdi

Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile inanılmaz benzerliği şaşırttı.

Taverna müziğinin sevilen ismi Fedon,oğlunun sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Aynı babası

Oğlu Theo Kalyoncu, 75 yaşındaki şarkıcı babası Fedon ile çektirdikleri pozlarını yayınladı. Bir örnek giyinen baba-oğulun benzerliği görenleri şaşırttı.

Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler gözlerine inanamadı.

Theo için, "Babasının kopyası gibi!" ve "Hangisi Fedon?" şeklinde yorumlar yapıldı.