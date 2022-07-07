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    Fedon, oğlu Theo ile poz verdi

    Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile inanılmaz benzerliği şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 07:30
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 07:40
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    Fedon, oğlu Theo ile poz verdi

    Taverna müziğinin sevilen ismi Fedon,oğlunun sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

    Aynı babası

    Oğlu Theo Kalyoncu, 75 yaşındaki şarkıcı babası Fedon ile çektirdikleri pozlarını yayınladı. Bir örnek giyinen baba-oğulun benzerliği görenleri şaşırttı.

    Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler gözlerine inanamadı.

    Theo için, "Babasının kopyası gibi!" ve "Hangisi Fedon?" şeklinde yorumlar yapıldı.

    Fedon, oğlu Theo ile poz verdi #1


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