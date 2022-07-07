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- Fedon, oğlu Theo ile poz verdi
Fedon, oğlu Theo ile poz verdi
Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile inanılmaz benzerliği şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 07.07.2022 - 07:30
- Güncelleme : 07.07.2022 - 07:40
Taverna müziğinin sevilen ismi Fedon,oğlunun sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Aynı babası
Oğlu Theo Kalyoncu, 75 yaşındaki şarkıcı babası Fedon ile çektirdikleri pozlarını yayınladı. Bir örnek giyinen baba-oğulun benzerliği görenleri şaşırttı.
Yaşı ilerledikçe babasının kopyası olan Theo'yu görenler gözlerine inanamadı.
Theo için, "Babasının kopyası gibi!" ve "Hangisi Fedon?" şeklinde yorumlar yapıldı.