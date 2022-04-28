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    Fedon sezonu açtığını duyurdu

    Yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan taverna müziğinin efsane isimlerinden Fedon Kalyoncu, klasik haline gelen sezon açılışını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 07:04
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    Fedon sezonu açtığını duyurdu

    Yaz aylarını Bodrum'da geçiren taverna müziğinin efsane isimlerinden Fedon, her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

    Bu yıl da klasikleşen sezon açılışını yapan ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    "Fedon denize düştü"

    Denize atlarken çekilen videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, "Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum." dedi.

    Fedon sezonu açtığını duyurdu #1


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