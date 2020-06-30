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    Fedon, slip mayosuyla poz verdi

    slip mayosuyla poz veren Fedon, paylaşımına, 'Gerçek mayonun son temsilcisi' notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 07:28
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    Fedon, slip mayosuyla poz verdi #1

    Bodrum denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi olan ünlü şarkıcı Fedon, tatiline devam ediyor.

    "GERÇEK MAYONUN TEMSİLCİSİ"

    Aylardır karantinada olan Fedon, yıllardır vazgeçmediği slip mayosuyla fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.

    Fedon , fotoğrafın altına "Gerçek mayonun son temsilcisi" notunu düştü.

    Fedon'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

    Fedon, slip mayosuyla poz verdi #2

    Fedon, slip mayosuyla poz verdi #3

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