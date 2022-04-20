Fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi

TikTok'ta çektiği videolar ile ünlenen fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

Müge Anlı, Hürrem, Ferhunde gibi ünlü karakterlerin taklitlerini yaparak ünlenen fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdiği sosya medya hesabından duyurdu.

TikTok fenomeni Melikhan Sağlam artık hayatına Melis Sağlam olarak devam edeceğini açıkladı.

"Melikhan'a borcumu ödedim"

Melikhan Sağlam "Sizin de uzun zamandır tahmin ettiğiniz gibi cinsiyet değiştirme sürecimdeydim ve sonunda bu süreci tamamladım. Çocukluğumdan itibaren farklı olduğumu ve içerisinde bulunduğum bedene ait olmadığımı hissediyor ve biliyordum artık bu süreci tamamlayarak yıllar önce aynaya bakıp kendisini farklı hayal eden Melikhan’ a borcumu ödedim" dedi.

Sarışın ve bambaşka biri olan Melikhan Sağlam son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Cinsiyet değiştiren fenomen en büyük destekçisinin annesi olduğunu da söyledi.