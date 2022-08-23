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    Feraye Tanyolaç: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum

    Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğlu Hüseyin Kaya 16 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:20
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    Feraye Tanyolaç: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum

    Feraye Tanyolaç'ın spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya, 16. yaşına girdi.

    Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Tanyolaç, oğlunun doğum anında çekilen fotoğraflarını yayınladı.

    "Seni ilk gördüğüm an aşık oldum"

    Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun da yer aldığı kareyi paylaşan Feraye Tanyolaç, gönderisine "Evlat... Seni ilk gördüğüm an aşık oldum! Hoş geldin 16..." notunu düştü.

    Feraye Tanyolaç: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum #1

    Babası da paylaşım yaptı

    Kaya Çilingiroğlu da oğlunun fotoğraflarını "İyi ki beni seçmiş canım oğlum, seni çok seviyorum." ifadeleriyle yayınladı.

    Tanyolaç da Çilingiroğlu'nun gönderisine "İyi ki bizi seçmiş canım evladım. Aslanım, kuzum 16 oldu. Zaman su gibi akıp gidiyor... Sağlıkla, mutlulukla şansla yeni bir yıl diliyorum. Allah karşısına iyi insanlar çıkartsın." sözleriyle karşılık verdi.

    Feraye Tanyolaç: Seni ilk gördüğüm an aşık oldum #2

    Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına eski eşi Hülya Avşar da "Seni çok seviyorum mutlu yıllar Kaya'cığım." yorumunu yaptı.


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