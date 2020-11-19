Dolar
7.6768
-0.508%
Euro
9.1064
-0.4786%
Altın
1864.27
-0.3229%
Borsa
1292.04
-0.2069%
G. Altın
461.713
-0.5207%
Bitcoin
135815.89
-0.6058%
EXEN Coin
12.38
0.32%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? Ferda Anıl Yarkın şarkıları

    Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran sanatçı Ferda Anıl Yarkın, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla gündeme geldi. Sonuna Kadar şarkısı ile tanınan Ferda Anıl Yarkın kimdir...
    • Özel Yazı
    • 19.11.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 10:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? Ferda Anıl Yarkın şarkıları

    90'lı yıllara söylediği aşk şarkıları ile adını yazdıran şarkıcı Ferda Anıl Yarkın uzun bir aradan sonra televizyon programına katıldı ve hayatı merak konusu oldu.

    İzleyiciler hayatına dair bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden sıkça sorgulamaya başladı.

    İşte Ferda Anıl Yarkın'a dair merak edilenler..

    FERDA ANIL YARKIN KİMDİR?

    Ferda Anıl Yarkın; Çanakkale’de Mayıs 1970 ayında dünyaya geldi. Ferruh ve Fahrettin adlarında abileri vardır. Annesi Güngör Hanım ve Bestekar olan Deniz Astsubayı babasının adı Kamuran Yarkın'dır. Devamlı siyah giydiği kıyafetleri ile bilinir.

    İTÜ Türk müziği Devlet Konservatuarı Keman Bölümünü bitirdi. En ünlü şarkıları Sonuna Kadar ve Üzülme'dir. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nin olduğu zamana denk gelen; Unuttum Sanma (Yaralıyım) albümü yeterli ilgiyi görememiştir.

    Daha sonra Ferda Anıl Yarkın 7 sene müziğe ara verip ortalarda görünmedi. Görünmedi ama yazdığı eserler vardı onlar okundu. Bu dönemde çalışmalarını Cengiz Kurtoğlu, Nilüfer gibi çeşitli sanatçılar seslendirdi.

    Şebnem Dönmez ile yaşadığı romantik aşkla gündeme gelmişti.  Magazin gündemine düşen aşkları kısa süre içinde bitti. Ferda Anıl Yarkın'ın bu ilişkiden sonra aşk hayatının düzen tutmadığı da hep konuşuldu.

    Tam herkes onu unuttu derken 2006 yılında “Ayrılmayalım” albümü ile yeniden müzik piyasasında yerini aldı. 2007 yılında “Şarkı Söylemek Lazım” adlı yarışma programında Helin Avşar'ın koçluğunu yapmıştır. 2009 yılında da “Korolar Çarpışıyor” adlı program'da Çanakkale Korosunu yönetmiştir.

    Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? Ferda Anıl Yarkın şarkıları #1

    FERDA ANIL YARKIN ALBÜMLERİ

    1993 - Aşkın Yetmez (Yol Ver Bana )

    1995 - Sonuna Kadar

    1999 - Unuttum Sanma

    2006 - Ayrılmayalım

    Filmleri ve Dizileri :

    2010 - Kollama 3. sezon (Tv. dizisi)

    1995 - Bay E (Otobüs Şoförü) (Sinema filmi)

    Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? Ferda Anıl Yarkın şarkıları #2

    SONUNA KADAR ŞARKI SÖZLERİ

    Sonuna kadar geldim aşkın
    Kavusamadım ben sana
    Yetişemedim ben sana
    Anlatamadım derdimi

    Ağla gönül ağla
    Bekledim inan seni hergün
    Dayanamadım sevgisiz
    Yaşayamadım ben sensiz

    Anlatamadım derdimi
    Ağla gönlüm ağla
    Yazık ettin yazık
    Kendinden çok bana

    Gücüm kalmadı artık
    Her yokluğunda

    Aylar geçsede yıllar geçse de
    Bir ömür böyle sürse de
    Ben seni unutamam

    Aylar geçse de yıllar gecse de
    Bir ömür böyle bitsede
    Ben seni unutamam

    Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? Ferda Anıl Yarkın şarkıları #3

    Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? Ferda Anıl Yarkın şarkıları #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir