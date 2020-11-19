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- Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? Ferda Anıl Yarkın şarkıları
Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? Ferda Anıl Yarkın şarkıları
- Özel Yazı
- 19.11.2020 - 10:30
- Güncelleme : 19.11.2020 - 10:31
90'lı yıllara söylediği aşk şarkıları ile adını yazdıran şarkıcı Ferda Anıl Yarkın uzun bir aradan sonra televizyon programına katıldı ve hayatı merak konusu oldu.
İzleyiciler hayatına dair bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden sıkça sorgulamaya başladı.
İşte Ferda Anıl Yarkın'a dair merak edilenler..
FERDA ANIL YARKIN KİMDİR?
Ferda Anıl Yarkın; Çanakkale’de Mayıs 1970 ayında dünyaya geldi. Ferruh ve Fahrettin adlarında abileri vardır. Annesi Güngör Hanım ve Bestekar olan Deniz Astsubayı babasının adı Kamuran Yarkın'dır. Devamlı siyah giydiği kıyafetleri ile bilinir.
İTÜ Türk müziği Devlet Konservatuarı Keman Bölümünü bitirdi. En ünlü şarkıları Sonuna Kadar ve Üzülme'dir. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nin olduğu zamana denk gelen; Unuttum Sanma (Yaralıyım) albümü yeterli ilgiyi görememiştir.
Daha sonra Ferda Anıl Yarkın 7 sene müziğe ara verip ortalarda görünmedi. Görünmedi ama yazdığı eserler vardı onlar okundu. Bu dönemde çalışmalarını Cengiz Kurtoğlu, Nilüfer gibi çeşitli sanatçılar seslendirdi.
Şebnem Dönmez ile yaşadığı romantik aşkla gündeme gelmişti. Magazin gündemine düşen aşkları kısa süre içinde bitti. Ferda Anıl Yarkın'ın bu ilişkiden sonra aşk hayatının düzen tutmadığı da hep konuşuldu.
Tam herkes onu unuttu derken 2006 yılında “Ayrılmayalım” albümü ile yeniden müzik piyasasında yerini aldı. 2007 yılında “Şarkı Söylemek Lazım” adlı yarışma programında Helin Avşar'ın koçluğunu yapmıştır. 2009 yılında da “Korolar Çarpışıyor” adlı program'da Çanakkale Korosunu yönetmiştir.
FERDA ANIL YARKIN ALBÜMLERİ
1993 - Aşkın Yetmez (Yol Ver Bana )
1995 - Sonuna Kadar
1999 - Unuttum Sanma
2006 - Ayrılmayalım
Filmleri ve Dizileri :
2010 - Kollama 3. sezon (Tv. dizisi)
1995 - Bay E (Otobüs Şoförü) (Sinema filmi)
SONUNA KADAR ŞARKI SÖZLERİ
Sonuna kadar geldim aşkın
Kavusamadım ben sana
Yetişemedim ben sana
Anlatamadım derdimi
Ağla gönül ağla
Bekledim inan seni hergün
Dayanamadım sevgisiz
Yaşayamadım ben sensiz
Anlatamadım derdimi
Ağla gönlüm ağla
Yazık ettin yazık
Kendinden çok bana
Gücüm kalmadı artık
Her yokluğunda
Aylar geçsede yıllar geçse de
Bir ömür böyle sürse de
Ben seni unutamam
Aylar geçse de yıllar gecse de
Bir ömür böyle bitsede
Ben seni unutamam