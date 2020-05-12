Sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur'a, oğlu böbrek verdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisi için Antalya'ya davet etmişti.

OĞLU BÖBREK VERDİ

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur, böbrek nakli oldu. Antalya'daki özel bir hastanede ameliyatı gerçekleştirilen Tayfur, oğlunun böbreğiyle ikinci hayatına başladı.

Bu dönemini Antalya'da geçiren Tayfur, korunaklı bir ikamette yalnız kalıyor.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Tayfur'un ameliyatını gerçekleştiren doktoru, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: "10 gün önce böbrek nakli yaptığımız ve beş gün önce taburcu ettiğimiz duayen sanatçımız Ferdi Tayfur'un, sağlık durumu gayet iyi ve böbrek fonksiyonları normale dönmüştür."