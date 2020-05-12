Dolar
7.0225
-0.7153%
Euro
7.5998
-0.6471%
Altın
1699.37
0.1095%
Borsa
97792.23
0%
G. Altın
385.421
-0.1577%
Bitcoin
61064.09
-2.2452%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Ferdi Tayfur, böbrek nakli oldu

    Sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur'a, oğlu böbrek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2020 - 08:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ferdi Tayfur, böbrek nakli oldu

    Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisi için Antalya'ya davet etmişti.

    OĞLU BÖBREK VERDİ

    Bir süredir diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur, böbrek nakli oldu. Antalya'daki özel bir hastanede ameliyatı gerçekleştirilen Tayfur, oğlunun böbreğiyle ikinci hayatına başladı.

    Bu dönemini Antalya'da geçiren Tayfur, korunaklı bir ikamette yalnız kalıyor.

    "SAĞLIK DURUMU İYİ"

    Tayfur'un ameliyatını gerçekleştiren doktoru, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: "10 gün önce böbrek nakli yaptığımız ve beş gün önce taburcu ettiğimiz duayen sanatçımız Ferdi Tayfur'un, sağlık durumu gayet iyi ve böbrek fonksiyonları normale dönmüştür."


    Görüş Bildir