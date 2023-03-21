Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur tesettüre girdi Başörtülü pozu gündem olan Tuğçe Tayfur desteklediği partiyi de açıkladı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, magazin gündeminden düşmüyor. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Tayfur en son yaptığı açıklamayla da çok konuşulmuştu.

"Maneviyatım ağır basıyor"

Son olarak ''Bu camia bana uygun değil. Mutsuzdum, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama içinde bulunduğum sanat camiası maneviyatıma çok aykırı" diyerek sahneleri bırakan Tuğçe Tayfur defalarca kez ayrıldığı nişanlısıyla yeni pozunu paylaştı.

Son paylaşımındaki tarzı dikkat çeken Tuğçe Tayfur annesinin yolundan gitti ve tesettüre girdi. Siyah başörtüsü ve şapkayla poz veren Ferdi Tayfur'un kızına beğeni yağdı. Tayfur'u göre takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

Muharrem İnce'yi etiketledi

Tuğçe Tayfur ayrıca desteklediği partiyi de paylaştı. Ferdi Tayfur'un kızı Muharrem İnce'yi de etiketleyerek nişanlısının partiye dahil olduğunu paylaştı.