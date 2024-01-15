Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur karnı burnunda poz verdi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, ilk kez karnı burnunda pozunu paylaştı.

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Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden. Yaşadığı aşklar ve evlilikleriyle sürekli konuşulan Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturmuştu.

14 Ağustos'ta dünyaevine giren Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'dan geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Ünlü çift, sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu. Elinde ultrason fotoğrafı tuttuğu bir kareyi 1.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan Tayfur'a; takipçilerinden tebrik mesajları yağmıştı.

Hamilelik süreci boyunca sevenlerini bilgilendiren ünlü isimin belirginleşen karnı dikkat çekti.

"Üçüncü resim şaka mı?"

Sosyal medya hesabından üç fotoğraf paylaşan Tayfur altına, 'Üçüncü resim şaka mı? Ayakkabılarımı göremiyorum! Sakın kilo almışsın demeyin.' notunu düştü.

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın evliliklerinin sahte olduğu iddia edilmiş; Tayfur, şu cevabı vermişti:

"Kendini bilmez fake hesaplar evliliğimizin sahte olduğunu yazıyormuş bazı magazin profillerine...

"Kötü günlerime ailem şahit oldu"

Ben çok kötü günler geçirdim, evet... Bu günleri tek başıma atlatmak için de elimden geleni yaptım, iş başka boyuta evrilinceye kadar. Kötü günlerime ailem şahit oldu.

Manevi olarak kayboluyordum yavaş yavaş... İnandığım ne varsa gidiyordu elimden... Güçlü durmaya çalıştıkça üstüme karabasan gibi geliyordu bana yaşatılanlar...

"Namazlarımı bile aksatmaya başlamıştım"

Namazlarımı bile aksatmaya başlamıştım. Derken Muhammet'im çıktı karşıma, sanki Allah 'tamam bitti sınavın' der gibi gönderdi onu bana... İkimizin de kalbine öyle masum, öyle içten sıcaklık verdi işte...

Sonra tabiri caizse dağ gibi durdu yanımda, yaşatılan şeylere şahit oldukça daha da sarıldı bana ve ailemden bir parça oldu. Allah ilmek ilmek işledi bizi birbirimize."