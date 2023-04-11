Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur’dan yeni fotoğraf "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur, bugün yepyeni bir kare paylaştı.

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geliyordu.

Nişanlısından bir ayrılıp bir barışan 35 yaşındaki kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurdu.

"Geçiş sürecindeyim"

Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Daha kapanmadım, geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, bugün bir paylaşımda bulundu.

İftar yaptılar

Ünlü sanatçı, annesi Necla Nazır ve 4 yaşındaki oğluyla paylaşım yaptı. Tuğçe Tayfur, annesi ve oğluyla yaptığı iftardan görüntüleri takipçileriyle paylaştı.