Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe'den başörtüsü açıklaması geldi Şarkıcı Tuğçe Tayfur, başörtülü fotoğraflarının gündem olmasının ardından açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Necla Nazır’ın kızı olan Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden.

Babasının izinden giden ve şarkıcılığa başlayan Tayfur geçtiğimiz günlerde sahneleri bıraktığını açıklamıştı.

Bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Burak Kalfa ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur’un başörtülü olması dikkat çekmişti. Tayfur konu ile ilgili açıklama yaptı:

"Tesettüre girdiğimi açıklamadım"

"Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum.



İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini.

"Nefsimle mücadele ediyoum"