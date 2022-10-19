Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar önce geçirdiği yüz felcinden sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur'un son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz haftalarda kızı Tuğçe Tayfur'u nişanlayan ancak törene katılmayan usta ismin son hali, menajerinin yayınladığı kare ile ortaya çıktı.

"Can cana, yan yana"

Vaktinin çocuğunu evden geçiren 76 yaşındaki şarkıcı, menajeri ile objektif karşısına geçti. Menajeri, Ferdi Tayfur ile çekilen fotoğrafını "Can cana, yan yana" notuyla yayınladı.

2020 yılında böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'un hayranları paylaşıma beğeni yağdırdı.