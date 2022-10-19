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    Ferdi Tayfur'un son hali

    Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:59
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    Ferdi Tayfur'un son hali

    Yıllar önce geçirdiği yüz felcinden sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur'un son hali, sosyal medyada gündem oldu.

    Geçtiğimiz haftalarda kızı Tuğçe Tayfur'u nişanlayan ancak törene katılmayan usta ismin son hali, menajerinin yayınladığı kare ile ortaya çıktı.

    "Can cana, yan yana"

    Vaktinin çocuğunu evden geçiren 76 yaşındaki şarkıcı, menajeri  ile objektif karşısına geçti. Menajeri, Ferdi Tayfur ile çekilen fotoğrafını "Can cana, yan yana" notuyla yayınladı.

    2020 yılında böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'un hayranları paylaşıma beğeni yağdırdı.

    Ferdi Tayfur un son hali #1

    Ferdi Tayfur un son hali #2


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