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    Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı

    2011 yılında sağlık problemi yaşayarak gözden uzak bir hayat süren Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra ilk kez görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 18:10
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    Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı

    Yıllar önce yüz felci geçiren ve Ege'de yaşamaya başlayan Ferdi Tayfur, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı.

    76 yaşındaki usta sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Ferdi Tayfur ile olan bir fotoğrafını yayınladı.

    GÖRENLER TANIYAMADI

    Tayfur'un beyazlayan saçları ve sakalı oldukça dikkat çekti.

    Bazı kullanıcılar Tayfur'u tanımakta zorlandı.

    Ferdi Tayfur un son hali şaşırttı #1

    Ferdi Tayfur un son hali şaşırttı #2

    Ferdi Tayfur un son hali şaşırttı #3


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