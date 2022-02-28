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- Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı
2011 yılında sağlık problemi yaşayarak gözden uzak bir hayat süren Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra ilk kez görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 28.02.2022 - 18:10
Yıllar önce yüz felci geçiren ve Ege'de yaşamaya başlayan Ferdi Tayfur, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı.
76 yaşındaki usta sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Ferdi Tayfur ile olan bir fotoğrafını yayınladı.
GÖRENLER TANIYAMADI
Tayfur'un beyazlayan saçları ve sakalı oldukça dikkat çekti.
Bazı kullanıcılar Tayfur'u tanımakta zorlandı.