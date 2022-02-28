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Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı

2011 yılında sağlık problemi yaşayarak gözden uzak bir hayat süren Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra ilk kez görüntülendi.