Ferhan Şensoy, hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören tiyatrocu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti.

Sanat camiası yasta...

Tiyatronun usta isimlerinden olan 70 yaşındaki Ferhan Şensoy, vefat etti.

Şensoy'un acı haberini Ortaoyuncular, sosyal medya üzerinden duyurdu.

"USTAMIZI KAYBETTİK"

Paylaşımda, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun…" ifadeleri yer aldı.

1 AY ÖNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Usta oyuncu, geçtiğimiz ay sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılarak anjiyo operasyonu geçirmişti. Operasyon sonrası iç kanama yaşayan Şensoy, bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.

"BABAM UÇTU GİTTİ GÖKLERE..."

Usta ismin vefatı üzerine, kızları Müjgan Ferhan Şensoy ile Derya Şensoy'dan da paylaşım geldi.

Müjgan Ferhan Şensoy, "Babam uçtu gitti göklere…" mesajını yayınlarken, Derya Şensoy ise "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacığım" ifadesini kullandı.

DERYA BAYKAL: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Şensoy'un eski eşi Derya Baykal da sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Baykal, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz…" notunu düştü.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR

Ferhan Şensoy (d. 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun - 31 Ağustos 2021, İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.

Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunudur. Birçok kesim tarafından Ferhangi Şeyler'in stand-up komedilerinin ilham kaynağı olduğu düşünülse de kendisi bunu "Ferhangi Şeyler’den etkilenmiş olabilirler ama Ferhangi Şeyler bir stand up değildir." diyerek açıklamıştır.

Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmiştir. Her oyununa emeği geçenlere, zaman gözetmeksizin oyun gelirlerinden pay vererek mali olarak da Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edinmişti.

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