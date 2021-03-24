Ferhan Şensoy'dan Levent Ünsal paylaşımı

Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhat Şensoy, geçen yıl kaybettiği yakın arkadaşı Levent Ünsal'la ilgili bir paylaşım yaptı.

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, geçtiğimiz sene geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden tiyatrocu dostu Levent Ünsal’ı, ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

Şensoy, Ortaoyuncular’ın 40’ıncı yılında “Şahları da Vururlar” oyununu sergileyecekken kaybettiği dostu için şu ifadeleri kullandı:

"MEZARINA GİDEMEDİM"

“40 yıl sonra yeniden oynayacaktık ‘Şahları da Vururlar’ı, Levent’in vefatı dolayısıyla oynanamadı. Leventsiz de ‘Şahları da Vururlar’ oynanamaz ki! Mezarı başında olmak isterdim ve fakat ayaklarımda ödem var, zar zor yürüyorum.

"ERKEN AYRILDI"

Erken ayrıldı bizden Levent. Cennette yapar tiyatrosunu Levent Ünsal ve arkadaşları! Cennette emanet bir bar vardır, orada ayır yerini Levent. Benim yerimi de ayır, yüzyıl yaşayacak değilim.”