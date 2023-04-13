Ferhat Göçer, Ömür Gedik ile evdeki halini anlattı

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programının yeni bölümündeki konuklarından biri de Ferhat Göçer oldu.
Bloomberg HT’de izleyicileri ile buluşan Göçer, uzun yıllardır aşk yaşadığı yazar ve hayvansever Ömür Gedik ile evdeki halini anlattı.
“30'dan fazla kedimiz var, 14'ü evimizde yaşıyor.” diyen Göçer, şöyle devam etti:
"İkinci sınıf varlıksınız"
Ömür ile yaşadığınız zaman siz zaten ikinci sınıf varlıksınız. Ben de hayvanseverim bundan rahatsızlık duymadım. Zaman zaman 'Ömür tamam' dediğim noktalar olmuştur ama hoşuma gidiyor. Dünyada hayvanlara karşı zulüm edenleri görünce Ömür Gedik gibi insanların var olmasından dolayı çok mutlu oluyorum. Çok zorlandığım anlar tabii oluyor.
"Koltuğa sert oturdum mu yarım saat fırça yerim"
Koltukların hepsi kediler tarafından işgal edilmiş durumda, izin istemek durumundasınız. Otururken ve kalkarken dikkat etmek zorundayım. Koltuğa sert oturdum mu yarım saat fırça yerim. 3 tane de köpeğimiz vardı ama hastalıklarından dolayı onları kaybettik. Köpek almaya cesaret edemiyorum, en son kaybettiğim köpeğimden sonra 2 ay kendime gelemedim. Kaybı korkunçtu.
"Hayvanlara yönelik şiddeti duyunca eli ayağı titrer"
Sevgilisinin hayvanlara yönelik şiddete karşı hassasiyetinden de bahseden Ferhat Göçer, şöyle devam etti:
Ömür, hayvana şiddet haberini duyunca eli ayağı titrer. Ben o sırada kenara çekilirim. Bir denge unsuru olması açısından sessizce izlemeye geçiyorum. Zaman zaman benimle de çatıştığı yanlar oluyor. Mesela çok yakından tanıdığım siyasi, yönetici veya rektör birdenbire bir şey ile ortaya çıkıyor ve Ömür ile karşı karşıya geliyor. Ben o zaman kenara çekiliyorum. Benim kendi ilişkimin zarar göreceğini düşünüp Ömür'e herhangi bir cümle söyleme cesaretine sahip olmuyorum.