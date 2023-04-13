Ferhat Göçer, Ömür Gedik ile evdeki halini anlattı Şarkıcı Ferhat Göçer, hayvansever kimliğiyle tanınan Ömür Gedik ile uzun yıllardır aşk yaşıyor. Aynı evi paylaşan ikilinin 40’a yakın da kedisi var. Evdeki halini anlatan Göçer, “Ömür ile yaşadığınız zaman siz zaten ikinci sınıf varlıksınız. Zaman zaman 'Ömür tamam' dediğim noktalar olmuştur ama hoşuma gidiyor” dedi

ensonhaber.com

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programının yeni bölümündeki konuklarından biri de Ferhat Göçer oldu.

Bloomberg HT’de izleyicileri ile buluşan Göçer, uzun yıllardır aşk yaşadığı yazar ve hayvansever Ömür Gedik ile evdeki halini anlattı.

“30'dan fazla kedimiz var, 14'ü evimizde yaşıyor.” diyen Göçer, şöyle devam etti:

"İkinci sınıf varlıksınız"

Ömür ile yaşadığınız zaman siz zaten ikinci sınıf varlıksınız. Ben de hayvanseverim bundan rahatsızlık duymadım. Zaman zaman 'Ömür tamam' dediğim noktalar olmuştur ama hoşuma gidiyor. Dünyada hayvanlara karşı zulüm edenleri görünce Ömür Gedik gibi insanların var olmasından dolayı çok mutlu oluyorum. Çok zorlandığım anlar tabii oluyor.

"Koltuğa sert oturdum mu yarım saat fırça yerim"

Koltukların hepsi kediler tarafından işgal edilmiş durumda, izin istemek durumundasınız. Otururken ve kalkarken dikkat etmek zorundayım. Koltuğa sert oturdum mu yarım saat fırça yerim. 3 tane de köpeğimiz vardı ama hastalıklarından dolayı onları kaybettik. Köpek almaya cesaret edemiyorum, en son kaybettiğim köpeğimden sonra 2 ay kendime gelemedim. Kaybı korkunçtu.

"Hayvanlara yönelik şiddeti duyunca eli ayağı titrer"

Sevgilisinin hayvanlara yönelik şiddete karşı hassasiyetinden de bahseden Ferhat Göçer, şöyle devam etti: