Ferhat Göçer sandık başında: İnsanlara yakışan bir süreç olsun Oy kullanmaya giden Ferhat Göçer, "Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…" ifadelerini kullandı.

Türkiye bugün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti ve vatandaşlar oyunu kullanmaya başladı. Oyunu kullanan isimlerden birisi de Ferhat Göçer oldu. Şarkıcı, erken saatlerde oyunu kullanacağı okula geldi. Ferhat Göçer, oyunu sandığa atarken fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ferhat Göçer oyunu kullandı Sabah saatlerinde oy vermek için, oy kullanacağı okula gelen Ferhat Göçer, oyunu kullandıktan sonra poz verdi. Göçer oy kullandığı anları paylaşarak, "Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…" ifadelerine yer verdi.