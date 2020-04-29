Yeşilçam'daki bir film sahnesini canlandıran Ferhat Göçer, Ömür Gedik'i tavlamaya çalışırken söylediği yalanlarla dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, karantina günlerini birlikte geçirdiği sevgilisi Ömür Gedik'le Yeşilçam filmi çekti.

Evde bol bol film izlediğini belirten Göçer, Yeşilçam filmleri de izlediğini belirtti. Severek izlediği filmlerin sahnelerine, kendi çektiği sahneleri ekleyerek montajlayan ünlü sanatçı, son olarak Ömür Gedik’le çektiği video ile büyük beğeni topladı.

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik Yeşilçam'da ViDEO

"KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Ünlü şarkıcı, “Bu karantina günlerinde hem evde keyifli vakit geçirmeye çalışıyorum hem de kendimce insanları eğlendirmek istiyorum.” dedi.