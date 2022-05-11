Ferhat Güzel'in davası görüldü

Eski sevgilisi Nurten Aksoy'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ferhat Güzel, bugün mahkemede kendini savundu.

Türkücü Ferhat Güzel ile eski sevgilisi Nurten Aksoy olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Eski sevgililer bugün arasında karşılıklı yaralama davasında hakim karşısına çıktı.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ferhat Güzel ve Nurten Aksoy katıldı.

"Olayı araştırdım"

Ferhat Güzel "Biz tatile bodruma gittik. 29 Temmuz'da biletlerimizi aldık. Orada tatil yaparken benim kredi kartlarıma ve gayrimenkullerime haciz konulduğunu öğrendim. Yemek ücretini ödemek için kredi kartını kullanmak istediğimde, bloke olduğu uyarısı geldi. Tatildeyken Nurten Aksoy'a 5 bin TL vermiştim. Kredi kartının bloke olduğunu öğrenince rengi soldu. Kendisine verdiğim parayı vermesini ve hesabı ödemek istediğimi belirttim. Aksoy da parayı hesabına yatırdığını ve kartını kırıp attığını söyledi. 'Para yok' dedi. Mekan sahibine daha sonra ödeme yapacağımı söyledim. Bir süre sonra İstanbul'a döndük ve adliyeye gidip, araştırıp olayın esasını öğrenmek istedim. Nurten benimle gelmek istemedi. Şüphelenip icra müdürlüğüne giderek olayı araştırdım" dedi.

"Seninle işim bitti"

Nurten Aksoy tarafından icra takibi yapıldığını bu nedenle tedbir konulduğunu öğrendiğini söyleyen Güzel, "Nurten'i arayıp durumu izah ettiğimde ve yaptığının ayıp olduğunu belirttiğimde bana güldü. 'Bir şey yok' deyip 'Avukatıma söyleyeceğim icra takibini geri alacağım' dedi. Bir hafta kadar oyaladı. Avukatıyla birlikte benden para alma peşinde olduklarını anladım. O andan sonra Nurten'e 'Seninle işim olmaz, işimiz bitti. Evime bir daha giremezsin' dedim" şeklinde konuştu.

"Tekme tokat atmaya başladı"

Telefon görüşmesinden sonra Taksim'de bir mekanda buluştuklarını söyleyen Ferhat Güzel, "Nurten 'Para vereceksin 30 bin TL ver icra takibini geri alayım' dedi. Talebini kabul etmedim ve oradan gitmek isterken arkamdan gelerek bana tekme tokat atmaya başladı. Beni Feriköy'e kadar bu şekilde takip etti. Bir tezgah olduğunu anladım. Eve kendisini almadım ve içerideki eşyalarını camdan poşetle attım. Eşofmanının kaldığını söyledi. Ben de dairenin kapısını araladım. Bu sırada Nurten birden tekme atarak içeri girdi ve bana ayağıyla vurdu. Sonra yere düşen telefonumu alarak parçaladı, evdeki eşyalara zarar verdi. Sakin olmasını istedim.

Kırık parçalarla kendisine zarar vermeye başladı. Ben anladım ve ona bir anda sarıldım. Elinde bıçak vardı. Bir şekilde bunu dışarı atarak kapıyı kapattım. Kendisine 'Seninle işim kalmadı' dedim. Daha sonra manavın oraya gittiğimde elindeki bir poşetle yüzüme doğru vurdu. Ben bana bir erkek vurdu zannettim. Bu arada bulunduğumuz yerden polis aracı geçti. Burnumda hafif şişlik oluştu. Hastaneye götürüldük oradan da polis merkezine giderek ifade verdik. Gerek evde gerek dışarıda bana çok fazla hakaret ve tehditte bulundu. Ben asla A'dan Z'ye kadar asla yaralama eyleminde bulunmadım" diye konuştu.

"Ferhat yalan söylüyor hakim bey"

Nurten Aksoy ise "Onun anlattığı her şey yalan. Size burada 'Ben yaptım' demez. Biz kendisiyle 4 yıldır aynı evi paylaştık. Kendisine 'Artık bu ilişki nereye gidiyor, ya aile kuralım ya da ayrılalım' dedim. İkisine de karşı çıktı. Daha önce kendisini iki kez icraya vermiştim. Sonrasında anlaşmıştık. Bana 'Neden icraya veriyorsun istesen ben verirdim parayı' dedi. Bana sürekli yanlış yaptığını görünce icra evraklarını geri çekmedim" dedi. Aksoy, "Mekandan birlikte yürüyerek çıktık. Taksiye binmek istedim. Taksiyle daha evvel yaşadığımız eve gittik ve eşyalarımı verirken, bana 'İcraları geri çek ilişkimize devam edelim' dedi. Ben kabul etmeyince yüksek sesle konuşmaya, tartışmaya başladı. Kolumu kapı arasına soktu, ısırdı. Bacağıma da yerdeki çıtayla vurdu. Aşağı indim ve arkamdan gelerek kollarımdan tutarak tekrar eve çıkardı. Tartışma sırasında telefonu yere düştü ve kendisi telefonu kırılmış bir biçimde koltuğun altından çıkardı. Ben telefona zarar vermedim, bıçak da yoktu, evdeki hiçbir şeye zarar vermedim. Bıçak hakkında halüsinasyon görüyordu. Tehdit etmedim, mala zarar verme suçunu da işlemedim. Şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme, tarafların tanıklarını bildirmesi için duruşmayı erteledi.

"Adam reklam peşinde"

Duruşma sonunda Ferhat Güzel, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan ve görüntülenmekten kaçındı. Nurten Aksoy ise "Adam kendine reklam yapmak için görüyorsunuz değil mi, ne kadar çok yalan konuştu. İçerdeydiniz siz de. Şimdi o yaptığım şeylerden de gene prim yapacak, bir ekmek kapısı çıkacak diye bir şeyler yapacak. O kadar çok yalan konuştu ki kabul etmiyorum. Doğru bir haber yapın" dedi.

Olayın kısa geçmişi

Ferhat Güzel, 27 Ağustos 2021'de sevgilisi Nurten Aksoy'la Taksim'deki bir mekanda buluştu. Tartışmaya başlayan çift, mekandan ayrılarak Güzel'in Şişli'deki evine gitti. Burada tartışma arbedeye döndü. İddiaya göre Nurten Aksoy, mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı. Aksoy, Güzel'in eline geçirdiği telefonunu duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Ferhat Güzel, başarılı olamayınca evden çıktı. Yoldaki polisleri gören Güzel, durumu polise anlatarak şikayetçi oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Ferhat Güzel hakkında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından, Nurten Aksoy hakkında ise "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından dava açıldı.











