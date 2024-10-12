Feridun Düzağaç 55 yaşında ikinci kez baba oldu

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Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç ikinci kez baba olma sevinci yaşadı.

Feridun Düzağaç 55 yaşında baba oldu. Feridun Düzağaç 24 yıl sonra ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

ADINI VEGA KOYDU

Usta müzisyenin 10 yıldır beraber olduğu Tuğba Tanışık geçen ay sonu bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift kızlarına Vega ismini verdi.

Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğinden Londra’da mimarlık eğitimi alan Tuya Naz adında bir kızı var.

VEGA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Vega: Çalgı takımyıldızındaki en parlak yıldızdır. Bayer belirtmesi α Lyrae olan Vega, Latin alfabesine göre Alpha Lyrae olarak yazılır ve Alpha Lyr veya α Lyr şeklinde kısaltılır.

Güneş'ten sadece 25 ışık yılı (7,7 parsek) uzaklıkta yer alır ve Güneş'in yakınındaki en parlak yıldızlardan biridir.

Gece gökyüzündeki en parlak beşinci yıldız ve kuzey gök yarım küredeki en parlak ikinci yıldızdır.

Vega, gök bilimcilier tarafından yoğun bir şekilde araştırılmış ve tartışmalı olsa da "Güneş'ten sonra gökyüzündeki en önemli ikinci yıldız" olarak nitelendirilmiştir.