Ferman Akgül evlendi

Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evlendi.

Manga'nın solisti Ferman Akgül, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi ile Bodrum'da nikah masasına oturdu.

"EVLENDİK"

10 yıldır birlikte olduğu 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile evlenen şarkıcı, güzel haberi de Instagram hesabından verdi.

"ÇOCUKLU VE EVLİ"

Nikah sonrası ailelerle çektirdikleri pozları paylaşan Akgül, "Çocuklu ve evli! İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı orada mı olsun burada mı, yazın mı olsun kışın mı, yok çocuklar doğuyor bir bekleyelim diye diye on sene geçmiş. Her seneki Christmas ve doğum günüm kombosuna bir de resmi nikahımızı ekleyelim artık dedik. Kısacası biz evlendik.

"ARTIK RESMİ OLARAK SİVAS VE ANGARA'LISIN"

Seni seviyorum Bettina Kuperman Akgül. Artık resmi olarak Sivas ve Angara'lısın. 26.12.2021... Şahitlerimiz Özgür Can Öney, Alper Akgül ve Bodrum Belediye'sine teşekkürlerimizle" notunu yazdı.