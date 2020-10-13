Ferman Toprak kimdir? Boşanma aşamasında olduğu eşi kim?

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak, boşanma aşamasındaki eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme geldi.

''Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ün kazanan şarkıcı Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Boşanma aşamasında olan çiftin hayatları merak konusu oldu.

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman‘ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa‘nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babası Adana’ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi.

30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak; ilk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul’a gitti. 1997 yılında da “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul’da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak ilk önce Beşiktaş’taki Keyifli Meyhane’de sahneita’da sahne aldı. Bunu Club ve Nispet Bar izledi. Daha sonra Etiler’de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme’de açtığı yazlık mekan “İnadına” takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.

FERMAN TOPRAK'IN EŞİ HİLAL TOPRAK KİMDİR?

İddiaya göre Ferman Toprak'ın evlendiği eşi Hilal Toprak arkadaşının eski sevgilisi. Ortak arkadaş vasıtasıyla tanıştıklarını söyleyen Hilal Toprak hamile. Geçtiğimiz aylarda canlı yayına bağlanan İsmet Günbeyi, "Ferman yanlış bir evlilik yaptı. Şu anda evli olduğu Hilal Öztürk, daha önce 'abim' dediği, kendisine her konuda destek olan en yakın arkadaşının eski eşidir. Üstelik Ferman'ın ilişkisi Hilal Öztürk, kağıt üzerinde eşinden boşanmadan başlamıştır" dedi.

BOŞANMA AŞAMASINDA ŞİDDET

Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğumgünü partisine gitti. Toprak çifti evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre Ferman Toprak sinirlerine hakim olamadı eşini otomobilin içinde darbetmeye başladı.

Hilal Toprak, geçtiğimiz ay sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da boşanma sinyalleri vermişti. Yaptığı paylaşımda “ilk bizden duymanızı istedim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” ifadelerini kullanmış ardından o paylaşımı ‘bir anlık sinir’ diyerek silen genç kadının, şiddet olayına ilişkin şikayetini geri çekip çekmeyeceğini ise zaman gösterecek.