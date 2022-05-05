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    Ferrari, Justin Bieber'e araç satmak istemiyor

    Ünlü şarkıcı Justin Bieber, Ferrari'nin kara listesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 13:02
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    Ferrari, Justin Bieber'e araç satmak istemiyor

    Ünlü lüks otomobil markası Ferrari, bazı ünlüleri kara listeye almış durumda.

    Bazı ünlüleri kara listesine alan Ferrari, dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a da otomobil satmak istemiyor.

    Ferrari'yi boyadı

    Merkezi İtalya’nın Maranello bölgesinde bulunan Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için sıkı kurallar getirmesiyle bilinirken, Bieber’ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

    Bieber’ın, ayrıca markanın kesinlikle istemediği bir kural olan “Aracı açık artırmaya çıkarma” engelini de aştığı ve bu sebeple kara listeye alındığı belirtildi.

    Satacaksan haber ver

    Lüks otomobil markasının başka kuralları da var. Kurallar arasında aracı satın alan kişinin bir yıl içinde aracı tekrar satması yasaklanırken, satış kararının önce Ferrari’ye iletilmesi gerektiği de belirtiliyor.

    Ferrari, Justin Bieber e araç satmak istemiyor #1

    Ferrari, Justin Bieber e araç satmak istemiyor #2


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