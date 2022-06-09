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Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3. sezon paylaşımı

Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3. sezon paylaşımı

Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, Gibi'nin 3. sezonuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.