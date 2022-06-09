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- Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3. sezon paylaşımı
Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3. sezon paylaşımı
Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, Gibi'nin 3. sezonuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.
- Haber Merkezi
- 09.06.2022 - 07:09
Fenomen dizi Gibi, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Gibi'de Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan ile birlikte başrolü paylaşan Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabından 3. sezonla ilgili paylaşım yaptı.
Çekimler yakında
Gibi'nin yeni sezon çekimleri yakında başlayacak.
Gibi'de Yılmaz ve İlkkan isimli iki karakterin sürekli birbiriyle didişmelerinden ortaya çıkan olumsuz olayları işliyor.