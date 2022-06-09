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    Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3. sezon paylaşımı

    Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, Gibi'nin 3. sezonuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 07:09
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    Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3. sezon paylaşımı

    Fenomen dizi Gibi, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Gibi'de Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan ile birlikte başrolü paylaşan Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabından 3. sezonla ilgili paylaşım yaptı.

    Çekimler yakında

    Gibi'nin yeni sezon çekimleri yakında başlayacak.

    Gibi'de Yılmaz ve İlkkan isimli iki karakterin sürekli birbiriyle didişmelerinden ortaya çıkan olumsuz olayları işliyor.

    Feyyaz Yiğit ten Gibi dizisi 3. sezon paylaşımı #1


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