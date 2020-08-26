Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e rest

Boşandıktan sonra eşi Feyza Aktan'la tekrar barışan Özcan Deniz, yine sıkıntılı zamanlar yaşamaya başladı.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki sular durulmuyor.

FEYZA BEKLEMEK İSTEMİYOR

İkili, 15 aylık evliliklerini Haziran'da 2019'da sona erdirmiş ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı. Kuzey adında oğulları olan çiftin yeniden evleneceği düşünülürken, Aktan cephesinden şaşırtan bir hamle geldi.

ÖZCAN'A REST

28 yaşındaki güzel, geçtiğimiz gün 48 yaşındaki Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Zekeriyaköy'de bitişik villalarda yaşayan eski eşlerden Feyza Aktan, iddiaya göre Özcan Deniz'e resti çekti.

BOŞANDI AMA TAZMİNAT VERMİYORDU

Feyza Aktan'ın, yakışıklı oyuncuya "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi.

Bu arada çiftin boşanma nedeni olarak Feyza Aktan'ın ünlü oyuncuyu Aslı Enver'den kıskanması gösterilmişti. Özcan Deniz ile Aslı Enver, İstanbullu Gelin'de dizisinde evli birbirine sırıksıklam aşık çifti canlandırıyordu.