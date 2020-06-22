Feyza Çıpa'dan Kutsi açıklası

Yıllardır Kutsi ile evlenmek için bekleyen Feyza Çıpa'dan ayrılıkla ilgili konuştu.

Oyuncu Feyza Çıpa, 7 yıllık sevgilisi Kutsi ile bu temmuzda evleneceklerdi. Ancak Çıpa, sürekli evlilikten kaçan sevgilisi Kutsi'yi geçen nisanda sürpriz şekilde terk etmişti.

"BARIŞMA YOK"

Önceki gün Zincirlikuyu Zorlu’ya alışverişe giden Feyza Çıpa, Kutis'nin adını bile duymak istemedi. Çıpa, konuya dair sorulara “İddia edildiği gibi ihanete uğramadım, aldatılmadım. Ama yeniden bir araya gelmemiz söz konusu değil” yanıtını verdi.