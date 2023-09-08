Feyza Civelek: 50'den fazla arkadaşımı Hatay'da kaybettim Ünlü oyuncu Feyza Civelek, Hatay depreminde 3 dayısını ve 50'den fazla arkadaşını kaybettiğini açıkladı.

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'Adını Feriha Koydum' dizisiyle tanınan Feyza Civelek, geçtiğimiz yıllarda 1,5 ayda 21 kilo vererek başka biri olmuştu.

Civelek, önceki gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu "ABD tatilim çok güzel geçti, hiç geri dönmek istemedim.

"Amerika'nın kültürünü çok seviyorum"

Amerika'nın kültürünü çok seviyorum, orada yaşayabilirim, benim değişik değişik gözlüklerim ve pantolonlarım var. Türkiye'ye aykırı gelebilir ama Amerika'da rahat rahat giyebiliyorum onları." diyerek şaşırttı.

"Ortaya karışık bir tatildi"

Erkek arkadaşı ile Bodrum ve Çeşme'de tatil yaptığını söyleyen oyuncu, "Güzel vakit geçirdik, kavgalı, gürültülü, ortaya karışık bir tatildi." dedi.

Hatay depreminde 3 dayısını ve 50'den fazla arkadaşını kaybettiğini belirten oyuncu, "Çok acıydı, bu yaz Hatay'a gittim ve kendi evimi bile tanıyamadım. İçler acısı bir durum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğim." dedi.