Feyza Civelek tuvalet iddiasına cevap verdi: "Söylenen her şey iftira"

Geçtiğimiz sezon "Pembe" karakterinin diziye veda eden Sibel Taşçıoğlu ile dizide "Nilay"ı canlandıran Feyza Civelek arasında sette gerilim yaşandığı iddia edilmişti.

Tokat ve tuvalet iddiasından sonra yapımcı şirket Gold Film, kamuoyuna resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sosyal medyada dolaşan söylentilerin asılsız ve mesnetsiz olduğu vurgulandı:

"Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

"DOĞAL BİR AKIŞLA AYRILDI"

Pembe karakterinin hikayesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır. Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz."

Daha önce de Feyza Civelek'le anlaşmazlık yaşadığı söylenen Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedenine ilişkin yeni bir iddia daha gündeme gelmişti. Feyza Civelek'in koltuğa işerken Sibel Taşçıoğlu'na yakalandığı ve bu sebeple yaşadıkları tartışma sonucu Melis Civelek'in Pembe karakterinin ölmesine karar verdiği yeni iddialar arasında yer aldı.

Hakkında çıkan iddiaları kesin bir dile yalanlayan Feyza Civelek, "Söylenen her şey iftira. Böyle saçma iftiralara cevap vererek zaman kaybetmek istemiyorum." dedi.