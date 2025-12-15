Yüsra Geyik düğünde! Kıyafeti olay oldu

- Yüsra Geyik, yakın arkadaşının düğününde nikah şahidi olarak dikkat çekti.
- Derin dekolteli elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle hayranlarından tam not aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Arka Sokaklar'ın "Zeliş"i olarak ünlenen oyuncu Yüsra Geyik, dün akşam yakın arkadaşının düğününe katıldı.
Yüsra Geyik, yakın dostu avukat Volkan Alkılıç’ın düğününde nikah şahidi olarak yer aldı.
Düğün kombiniyle dikkat çeken güzel oyuncu, sergilediği çarpıcı stiliyle gündem oldu.
İDDİALI ŞAHİT
Oyuncunun nikah şahidi olduğu özel gecede tercih ettiği iddialı siyah dekolteli elbisesine yorum yağdı.
Nikah sonrası arkadaşlarıyla birlikte oynadığı eğlenceli oyunlar ve danslarıyla düğünün coşkusunu artıran oyuncu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle hayranlarından tam not aldı.